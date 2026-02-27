Paramount согласилась купить Warner Bros. за огромную сумму

Компания Warner Bros. Discovery одобрила условия сделки о своем приобретении корпорацией Paramount Skydance, передает Reuters. Сумма соглашения составляет $110 млрд.

По информации агентства, соглашение подписали утром в пятницу. Это одна из крупнейших сделок в медиаиндустрии за последнее время.

Условия приобретения были одобрены обеими сторонами. Документы уже вступили в силу.

Ранее стримингововый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD), заявили руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс. По их данным, причиной стало новое предложение от Paramount Skydance Corporation (PSKY).

До этого стало известно, что компания Paramount даже хотела заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для приобретения Warner Bros. Discovery. В обмен на это американской администрации пообещали внести кардинальные изменения в работу телеканала CNN, часто критикуемого главой государства.

Кроме того, американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала планируемое приобретение Warner Bros. компанией Netflix. Она назвала эту сделку угрозой для рынка, которая может ударить по кошелькам и свободе выбора зрителей. К тому же она может привести к повышению цен, ограничению в выборе контента и способов его просмотра, подчеркнула сенатор.