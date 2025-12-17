Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:40

Warner Bros. хочет отклонить сделку с Paramount на $108 млрд

Warner Bros. может отклонить предложение Paramount ради сделки с Netflix

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Warner Bros. Discovery планирует отвергнуть предложение Paramount Skydance (PS) о покупке за рекордные $108,4 млрд, сообщает агентство Reuters. Совет директоров конгломерата, вопреки ожиданиям рынка, склоняется к поддержке заявки от Netflix, сумма которой значительно скромнее — около $83 млрд.

Борьба за активы WBD обострилась после того, как PS выдвинула встречное предложение в ответ на инициативу Netflix. Пытаясь заручиться поддержкой акционеров, корпорация Paramount Skydance даже обсуждала возможность дальнейшего повышения цены, однако руководство WBD, судя по всему, видит в союзе со стриминговым гигантом больше долгосрочных перспектив, чем в слиянии с PS.

Ожидаемое решение WBD ознаменует собой очередной виток в гонке за доминирование на рынке развлечений, указывают журналисты. Если акционеры последуют совету директоров, Netflix получит доступ к колоссальной библиотеке контента, что укрепит его позиции в борьбе с конкурентами. Официальное объявление о выборе партнера ожидается в ближайшие дни, и оно обещает стать одной из крупнейших новостей в индустрии за десятилетие.

Ранее стало известно, что компания Paramount даже хотела заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для приобретения Warner Bros. Discovery. В обмен на это американской администрации пообещали внести кардинальные изменения в работу телеканала CNN, часто критикуемого главой государства.

Netflix
Warner Bros
сделки
кинокомпании
стриминговые платформы
paramount
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.