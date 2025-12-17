Warner Bros. хочет отклонить сделку с Paramount на $108 млрд Warner Bros. может отклонить предложение Paramount ради сделки с Netflix

Warner Bros. Discovery планирует отвергнуть предложение Paramount Skydance (PS) о покупке за рекордные $108,4 млрд, сообщает агентство Reuters. Совет директоров конгломерата, вопреки ожиданиям рынка, склоняется к поддержке заявки от Netflix, сумма которой значительно скромнее — около $83 млрд.

Борьба за активы WBD обострилась после того, как PS выдвинула встречное предложение в ответ на инициативу Netflix. Пытаясь заручиться поддержкой акционеров, корпорация Paramount Skydance даже обсуждала возможность дальнейшего повышения цены, однако руководство WBD, судя по всему, видит в союзе со стриминговым гигантом больше долгосрочных перспектив, чем в слиянии с PS.

Ожидаемое решение WBD ознаменует собой очередной виток в гонке за доминирование на рынке развлечений, указывают журналисты. Если акционеры последуют совету директоров, Netflix получит доступ к колоссальной библиотеке контента, что укрепит его позиции в борьбе с конкурентами. Официальное объявление о выборе партнера ожидается в ближайшие дни, и оно обещает стать одной из крупнейших новостей в индустрии за десятилетие.

Ранее стало известно, что компания Paramount даже хотела заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для приобретения Warner Bros. Discovery. В обмен на это американской администрации пообещали внести кардинальные изменения в работу телеканала CNN, часто критикуемого главой государства.