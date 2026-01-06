Мировые центробанки увеличили золотой запас в 2025 году WGC: Польша и Казахстан стали мировыми лидерами по закупке золота в 2025 году

С начала года безоговорочным лидером по закупкам золота остается Национальный банк Польши, нарастивший резерв на 95 тонн, следует из данных WGC (World Gold Council). Вслед за ним идет Национальный банк Казахстана с приростом в 49 тонн.

В ноябре 2025 года мировые центральные банки продолжили активное пополнение золотых резервов, приобретя 45 тонн драгоценного металла, Покупки немного снизились относительно октября, однако сохраняют устойчивый высокий уровень.

Спрос на золото со стороны регуляторов оставался стабильным. За одиннадцать месяцев 2025 года совокупный объем чистых покупок достиг 297 тонн. Наиболее значительный прирост в ноябре продемонстрировали центробанки Польши (+12 тонн) и Бразилии (+11 тонн). Также в числе активных покупателей были Узбекистан (+10 тонн), Казахстан (+8 тонн), Киргизия и Чехия (по +2 тонны). Небольшое увеличение резервов зафиксировано у Банка Китая и Банка Индонезии — по одной тонне у каждого.

Ранее стало известно, что Россия демонстрирует темпы воспроизводства запасов драгоценных металлов, которые значительно превосходят объемы текущей добычи. Как заявил руководитель Роснедр Олег Казанов, по золоту прирост составил 542 тонны, в то время как добыча за 2024 год зафиксирована на отметке 477,6 тонны.