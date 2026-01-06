Роснедра отчитались о приросте запасов золота

Россия демонстрирует темпы воспроизводства запасов драгоценных металлов, которые значительно превосходят объемы текущей добычи, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. По золоту прирост составил 542 тонны, в то время как добыча за 2024 год зафиксирована на отметке 477,6 тонны.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте серебра: при добыче в 2,4 тыс. тонн государству удалось прирастить запасы в объеме 4,4 тыс. тонн. Эффективность геологоразведочных работ подтверждается и данными Государственной комиссии по запасам (ГКЗ), те указывают на планомерное расширение ресурсного потенциала страны.

Мы восстанавливаем сырьевую базу опережающими темпами, — подытожили Казанов.

Ранее «Гознак» сообщил, что золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей уже не первый год остается самой популярной для вложений. Однако она постепенно уступает позиции другим вариантам вложений в золото. Эксперты отмечают устойчивую тенденцию к диверсификации спроса. Аналитики связывают это с появлением более доступных по цене монет меньшего веса.