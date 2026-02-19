Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:42

ФТС заявила о «драгоценном улове» на 1,2 млрд рублей

ФТС пресекла незаконный оборот драгметаллов на сумму 1,2 млрд рублей в 2025 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские таможенники предотвратили незаконный ввоз и вывоз драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму 1,2 млрд рублей в 2025 году, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Всего за 12 месяцев было выявлено 407 нарушений.

Чаще всего драгоценные металлы и камни ввозили из ОАЭ, Турции, Китая и Эстонии, а вывозили — в Китай и Турцию. Наибольшее количество уголовных дел, а именно 78, было возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Остальные дела касались уклонения от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, таможенники возбудили 307 дел об административных правонарушениях. Основная их часть связана с недекларированием товаров и несоблюдением запретов или ограничений. Из них 243 дел — по ввозу, 64 — по вывозу, резюмировали в ФТС.

Ранее сотрудники Казанского почтового таможенного поста пресекли ввоз 30 килограммов радиоактивных заготовок для бижутерии, прибывших в посылках из Китая на имя жительницы Санкт-Петербурга. Уровень гамма-излучения в 235 пакетах с разноцветными бусинами превышал норму более чем в 15 раз.

ФТС
драгметаллы
уголовные дела
ювелирные украшения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.