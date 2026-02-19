ФТС заявила о «драгоценном улове» на 1,2 млрд рублей ФТС пресекла незаконный оборот драгметаллов на сумму 1,2 млрд рублей в 2025 году

Российские таможенники предотвратили незаконный ввоз и вывоз драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму 1,2 млрд рублей в 2025 году, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Всего за 12 месяцев было выявлено 407 нарушений.

Чаще всего драгоценные металлы и камни ввозили из ОАЭ, Турции, Китая и Эстонии, а вывозили — в Китай и Турцию. Наибольшее количество уголовных дел, а именно 78, было возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Остальные дела касались уклонения от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, таможенники возбудили 307 дел об административных правонарушениях. Основная их часть связана с недекларированием товаров и несоблюдением запретов или ограничений. Из них 243 дел — по ввозу, 64 — по вывозу, резюмировали в ФТС.

Ранее сотрудники Казанского почтового таможенного поста пресекли ввоз 30 килограммов радиоактивных заготовок для бижутерии, прибывших в посылках из Китая на имя жительницы Санкт-Петербурга. Уровень гамма-излучения в 235 пакетах с разноцветными бусинами превышал норму более чем в 15 раз.