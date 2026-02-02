Цена на золото рухнула до минимума

Цены на золото и серебро продолжают снижаться после резкого разворота, который прервал их недавний рост до исторических максимумов, пишет BBC. В моменте золото потеряло почти 10%, а серебро — около 15%, но затем оба металла частично отыграли падение.

После резкого обвала на азиатских торгах 2 февраля золото смогло частично восстановиться и поднялось до $4750 (более 364 тыс. рублей) за унцию — это почти на 3% ниже уровня начала дня. Серебро тоже отыграло часть падения и вернулось к отметке $82 (6285,46 рубля) за унцию, потеряв около 3,4%.

Аналитики считают, что толчком к распродаже в пятницу, 30 января, могла стать новость о выдвижении финансиста Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Среди других факторов они отмечают ужесточение требований к операциям с драгоценными металлами на крупной бирже, из-за чего спекулянтам стало дороже торговать.

29 января биржевая цена на золото впервые превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом стоимость серебра также побила рекорд: она достигла $119 (более 9 тыс. рублей) за унцию.