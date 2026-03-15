Над Брянской областью сбили почти сотню беспилотников Богомаз: над Брянской областью уничтожены 73 вражеских БПЛА

Над территорией Брянской области уничтожены 73 вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, в ликвидации дронов участвовали силы ПВО Минобороны РФ, мобильные группы «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще 73 вражеских БпЛА самолетного типа уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области, — написал Богомаз.

Пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул губернатор. Защитники продолжают отражать воздушные атаки в регионе.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что за прошедшие 24 часа российские системы ПВО ликвидировали две ракеты «Нептун» производства Украины, 605 дронов самолетного типа, а также 12 реактивных боеприпасов, выпущенных из установок HIMARS. В оборонном ведомстве дополнительно проинформировали об уничтожении четырех управляемых авиабомб.

Также в МО заявили, что за шесть часов, с 08:00 до 14:00 мск, дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 125 беспилотников Вооруженных сил Украины. Как отметили в ведомстве, атакам подверглись территории девяти российских областей. Среди них Брянская, Московская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.