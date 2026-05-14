«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика Богомаз: Брянской области повезло с новым главой — Ковальчуком

Ушедший в отставку с поста губернатора Брянской области Александр Богомаз заявил, что региону повезло с новым главой — бывшим премьером ЛНР Егором Ковальчуком. По словам Богомаза, которые передает РБК, Ковальчук знает, что такое «труба», поскольку работал директором «Водоканала» в Челябинске.

Пришел человек, который прошел большой путь, хозяйственник. Он работал не в одном регионе, руководил городом, руководил именно воюющей областью. А мы сейчас приграничная, тоже воюющая область. Это очень важно, когда приходит человек, который понимает, что это такое. <...> Он знает, что такое «труба», что делать, куда бежать, — заявил Богомаз.

Ранее ЦИК РФ передала вакантный мандат депутата Государственной думы, ранее принадлежавший Айрату Фаррахову от «Единой России», Богомазу. Это решение было принято на основании представленных Богомазом документов и одобрено единогласно.

Накануне, 13 мая, президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области. Он покинул должность по собственному желанию.