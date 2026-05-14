Богомаз получил мандат депутата Госдумы

ЦИК передал мандат экс-депутата от ЕР Фаррахова бывшему брянскому главе Богомазу

Александр Богомаз Александр Богомаз Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова бывшему главе Брянской области Александру Богомазу, следует из постановления ЦИК России. Отмечается, что Богомаз представил в ЦИК России необходимые для регистрации документы.

Передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального Собрания <...> зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва <...> Богомазу Александру Васильевичу, — говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Богомаза с поста губернатора Брянской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук.

При этом Богомаз поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Он отметил, что прошел с жителями региона большой и непростой путь и поблагодарил их за единство и сплоченность, достигнутые результаты и любовь к Родине. Он также отметил, что их совместная работа помогла вывести регион в лидеры по ряду ключевых направлений и реализовать множество значимых для жителей проектов.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

