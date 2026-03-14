Возмущенный Володин, выгода России, мощная магнитная буря: что дальше

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против «цветовой иерархии» врачей, аналитик озвучил доходы России от роста мировых цен на нефть, мощная магнитная буря накрыла Землю из-за дыры на Солнце — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Минздраву посоветовали притормозить

Рекомендации Министерства здравоохранения России, регламентирующие цвет одежды медицинских работников, должны быть отменены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы.

«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения. Прежде чем выступать с подобными решениями, необходимо их обсуждать с профессиональным сообществом», — высказался он.

Образ врачей, как людей в белых халатах, формировался столетиями, отметил парламентарий. В связи с этим он задался вопросом, зачем рушить этот образ и сложившиеся традиции. Также Володин усомнился в необходимости разделять коллектив путем закрепления цветом работы на разных должностях в медучреждении.

«Образ врача, медсестры формировался столетиями: люди в белых халатах! Поэтому небеспочвенно возник вопрос, зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции. И более того, разделять коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностях в медицинском учреждении», — резюмировал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин

Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет ходить в фиолетовом, врачи — в темно-зеленом, средний медперсонал — в салатовом, а младший — в лавандовом.

Администраторам достался голубой цвет, а немедицинским службам и IT-специалистам — серый. Как следует из документа, цветовая гамма формируется в соответствии с иерархической структурой организации.

«Единый фирменный стиль рассматривается в настоящее время как неотъемлемый элемент корпоративной культуры. Он способствует формированию положительного имиджа, символизирует надежность, серьезность и профессионализм сотрудников организации — то, что ожидает пользователь, в данном случае — пациент», — отметили в ведомстве.

Помимо цвета, министерство озаботилось и здоровьем ног сотрудников. Рекомендуемая толщина подошвы обуви для персонала поликлиник должна составлять два-три сантиметра, чтобы снизить нагрузку. Подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы не скользить.

Нефть дорожает — казна богатеет: эксперты подсчитали выгоду России

Российский бюджет получает около $1,6 млрд (130 млрд рублей) дополнительных доходов в месяц при росте мировых цен на нефть на $10 (802 рубля) за баррель, заявила директор «S+Консалтинг» Ольга Ошарова. Она отметила, что при таком подорожании месячная экспортная выручка увеличивается примерно на $2,1 млрд (168 млрд рублей) без учета дифференциации на нефть и нефтепродукты.

«В среднем при росте цены на нефть на $10 за баррель бюджет получает около $1,6 млрд дополнительных доходов в месяц, что соответствует примерно 130 млрд рублей», — уточнила эксперт.

Рост цены на $20 (1604 рубля) на месяц может обеспечить около $3 млрд (240,6 млрд рублей) дополнительных доходов бюджета, а на $40 (3,2 тыс.рублей) на полгода — около $4 млрд (320,9 млрд рублей), добавила Ошарова. По ее словам, 30-дневная лицензия США, разрешившая продажу российской нефти, находящейся в пути, может затронуть более 100 млн баррелей черного золота.

«При цене порядка $60 (4,8 тыс. рублей. — NEWS.ru) за баррель потенциальная выручка компаний от реализации такого объема может составить около $6 млрд, что соответствует приблизительно 450 млрд рублей», — резюмировала аналитик.

Ранее в пресс-службе американского Минфина заявили, что решение США временно вывести из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта, не относится к каким-либо сделкам, касающимся Ирана. Там уточнили, что документ будет действовать до 12 апреля включительно.

«Лицензия не разрешает какие-либо транзакции и действия, <...> связанные с Ираном, правительством Ирана, товарами и услугам со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тем временем отметил, что поступление российской нефти на мировой рынок поможет стабилизировать его. По мнению пресс-секретаря президента РФ, российское черное золото в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходимо другим странам.

«Российская нефть необходима. <...> И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», — подчеркнул Песков.

Головная боль для метеозависимых: Землю накрыла магнитная буря

Вторая за март магнитная буря, ставшая первой такой продолжительной, началась на Земле, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причиной явления оказалось резкое повышение скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, вызванное корональной дырой на Солнце.

«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце», — говорится в сообщении.

Как рассказал астроном Сергей Богачев из Института космических исследований РАН, магнитные бури на Земле будут продолжаться еще около двух лет, а полное исчезновение геомагнитной активности ожидается в 2028–2031 годах. По словам ученого, нынешний 25-й солнечный цикл длится около 11 лет и уже перешел к снижению после пика в 2024 году.

Также Богачев заявил, что корональные дыры стали сильнее влиять на Землю из-за уменьшения солнечной активности и сокращения активных центров на поверхности светила, что привело к увеличению продолжительности магнитных бурь до суток. Специалист пояснил, что такие бури слабее вызванных солнечными вспышками, а наиболее мощные воздействия связаны с выбросами плазмы из больших групп солнечных пятен.

Читайте также:

Ответ за Брянск и «Санта-Барбара» Зеленского: новости СВО к вечеру 14 марта

Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта

Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну

«Всем девочкам это нравится»: таксист растлевал дочь с восьми лет

Изуродовал и утопил в болоте: отчим первоклассника пытается скостить срок