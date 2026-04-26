Сломавшийся эстонский катер случайно «заблудился» в России ERR: эстонский патрульный катер на фоне неисправности вынесло в воды России

Патрульный катер эстонского Департамента полиции и погранохраны из-за технической неисправности оказался в российских водах на реке Нарове, сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на ведомство. Позже экипажу удалось самостоятельно вернуться на эстонскую территорию.

Инцидент произошел в районе Нарва-Йыэсуу около 12:10 по местному времени. У катера, на борту которого находились три члена экипажа, возникла поломка. Из-за сильного ветра судно не могло удержаться даже на якоре, и его вынесло в российские воды.

Эстонская сторона уведомила о происшествии Пограничную службу ФСБ России. Спустя примерно 15 минут экипажу удалось вернуть катер обратно. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

