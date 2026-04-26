26 апреля 2026 в 23:55

Сломавшийся эстонский катер случайно «заблудился» в России

ERR: эстонский патрульный катер на фоне неисправности вынесло в воды России

Патрульный катер эстонского Департамента полиции и погранохраны из-за технической неисправности оказался в российских водах на реке Нарове, сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на ведомство. Позже экипажу удалось самостоятельно вернуться на эстонскую территорию.

Инцидент произошел в районе Нарва-Йыэсуу около 12:10 по местному времени. У катера, на борту которого находились три члена экипажа, возникла поломка. Из-за сильного ветра судно не могло удержаться даже на якоре, и его вынесло в российские воды.

Эстонская сторона уведомила о происшествии Пограничную службу ФСБ России. Спустя примерно 15 минут экипажу удалось вернуть катер обратно. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Ранее российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ. Продолжительность полета составила более четырех часов. На некоторых участках маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран. Экипажи дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

