Обман мошенников, личная жизнь, новые роли: где сейчас актриса Ольга Кузьмина

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина столкнулась с мошенниками. Кто пытался обмануть актрису и что известно о ее личной жизни и карьере?

Как прославилась Кузьмина

Ольга Кузьмина появилась на свет 16 июня 1987 года в Москве. По окончании школы она поступила на заочное отделение факультета культурологии Государственной академии славянской культуры. Однако позже перевелась в Российский институт театрального искусства, известный как ГИТИС.

В кино актриса дебютировала в юном возрасте в «Ералаше». Также она снималась в проектах «Счастливы вместе», «Универ», «Солдаты-15. Новый призыв», «Гаражи», «Молодожены», «Лучшее лето нашей жизни», «Отражение», «Кухня», «Фронт», «Кухня в Париже», «Отель „Элеон“», «Кумир», «Кухня. Последняя битва», «Ивановы — Ивановы», «Две жены», «Гранд», «Кухня. Война за отель», «Сториз» и других.

Кузьмина также работает в сфере озвучивания. Ее голос можно услышать в таких мультфильмах, как «Сказочный патруль», «Сказочный патруль. Хроники чудес», «Кощей. Начало», «Зебра в клеточку. Дружные песенки» и «Музыкальный патруль. Сказочные песни». В 2022 году она также озвучила Чебурашку в одноименном фильме режиссера Дмитрия Дьяченко.

Всего в фильмографии актрисы на данный момент около 90 работ.

Как Кузьмина стала жертвой мошенников

В социальных сетях Ольги появилась история о мошенничестве. Все началось с поломки кофемашины в ее доме, что потребовало вызова мастера.

«У нас перестал работать капучинатор от кофемашины. То есть сам кофе она делала, а молоко не лилось. Мы нашли в интернете сервис, и 17 апреля к нам приехал курьер, чтобы забрать машину на диагностику и последующий ремонт», — рассказала Ольга.

Сервисный центр предложил непомерно высокую цену за ремонт. Учитывая, что технике уже девять лет, семья отказалась платить сумму, равную стоимости новой кофемашины. Однако они не предполагали, что вернуть устройство после ремонта окажется столь затруднительно.

«22 апреля нам позвонили и сообщили, что проблема в самой кофемашине (сломался насос) и ремонт будет стоить 49 000 рублей. Конечно, мы отказались. После этого нам сказали, что все вернут домой. И больше не звонили. Прошло время, и мы решили уточнить — когда нам привезут кофемашину. Звоним по номеру один раз — говорят: „Вашего заказа нет“ и сбрасывают. Звоним еще раз — берет другой человек, и опять то же самое. Звоним снова — опять другой человек — говорят, что с нами кто-то свяжется. С очередной попытки заказ вдруг находится, но нам все так же советуют ждать звонка», — добавила Кузьмина.

Только тогда Ольга заметила, что у этой компании крайне низкий рейтинг, а в отзывах множество людей, которые описывают похожие проблемы.

«Мы начинаем искать эту контору на картах и вдруг видим — 108 оценок с одной звездой. И подробные отзывы от людей, которым либо пришлось отдавать огромные деньги, либо приезжать и разбираться лично, либо вызывать полицию, либо смириться и попрощаться с техникой», — написала артистка.

Мошенники попытались снова обмануть пару, предложив ремонт по сниженной цене — 34 тысячи рублей. Ольга потребовала адрес, где они могли бы забрать технику. Не обошлось без угроз, но паре все же удалось вернуть кофемашину домой.

После обращения к новому мастеру выяснилось, что какие-то работы в мошеннической компании все же проводились. «Как минимум одна деталь точно была заменена в этом „сервисе“. По поводу других запчастей сказать сложно, но, вероятно, и с ними что-то успели сделать. Заказали новые детали, теперь ждем результат», — поделилась Кузьмина.

Как сложилась личная жизнь Кузьминой

В жизни Ольги Кузьминой было два брака. С первым мужем Алексеем Терещенко она познакомилась в 17 лет, когда оба учились в Академии славянской культуры. Он был старше Ольги на три года и учился на факультете психологии.

В 2010 году состоялась скромная свадебная церемония на Бали. Спустя три года, в 2013-м, у пары появился сын Гордей.

Брак Кузьминой и Терещенко длился 14 лет, но в 2019 году они объявили о разводе. По некоторым данным, одной из причин расставания стала ревность мужа, которому было трудно принять постоянные съемки жены и ее растущую популярность. Тем не менее бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради своего сына.

В 2021 году Ольга встретила своего второго мужа, Евгения Апанасевича. Это произошло во время съемок тревел-шоу «По секрету всему свету» в Минске. Евгений был женат, но развелся, переехал в Москву и сделал Ольге предложение в день ее рождения, 16 июня 2023 года, когда она уже была беременна вторым ребенком.

Чем Кузьмина занимается сейчас

В 2026 году Ольга Кузьмина остается активной в творческой сфере. Она играет в театре и снимается в кино и на телевидении.

В текущем году с участием актрисы запланированы премьеры сразу нескольких картин: «Чебурашка-3», «Сказка о потерянном времени», «Лучшее лето в жизни», «Канские каникулы» и «Живая книга».

В прошлом году артистка снялась в кинолентах «Чебурашка-2», «Милости просим», «Люба. Управдом», «Карта желаний», «Интересное положение» и «Завербованный».

