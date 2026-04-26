Проблемы со здоровьем, гонорары, слова об СВО: как живет Борис Щербаков

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист России Борис Щербаков отказался от длительных корпоративов из-за проблем со здоровьем. Что известно о состоянии актера, как сложилась его личная жизнь, говорил ли он об СВО?

Что известно о здоровье Щербакова

По данным Mash, Щербаков практически отказался от длительных корпоративов и перешел на короткие выступления из-за проблем со здоровьем.

В публикации канала говорится, что актер перестал активно работать на частных вечерах, причиной стали сложности с самочувствием после перенесенной операции на сердце.

«После операции на сердце он стал хуже переносить долгие выступления и съемки — быстро утомляется. Из-за этого актер больше не рассматривает формат „ведущий на вечер“», — говорится в посте.

Сын актера Василий Щербаков в свою очередь заявил, что его знаменитый отец отказывается от больших выступлений из-за плохого настроения. По его словам, информация о том, что у актера сохраняются проблемы с сердцем, недействительна.

«У него сейчас плохое настроение, может, поэтому отказывается, а так у него достаточно работы», — сказал Щербаков-младший.

В августе прошлого года сообщалось, что Борис Щербаков попал в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, он находился в стабильном, но тяжелом состоянии после операции на тазобедренном суставе.

Проблемы с тазобедренным суставом у актера начались еще 24 июля. Щербаков неудачно упал на даче на бедро, его госпитализировали с ушибом и выписали через два дня. 11 августа актер упал на то же бедро, он поскользнулся на мокром кафельном полу на балконе. На этот раз понадобилась замена тазобедренного сустава эндопротезом, артисту сделали операцию. Это подтвердила его жена Татьяна Бронзова, она попросила журналистов не мучить ее расспросами о здоровье мужа.

После операции у актера стало плохо с сердцем, он потерял сознание, но врачи его стабилизировали.

Чем сейчас занимается актер Щербаков

Борис Щербаков больше 30 лет был звездой МХАТа. Художественный руководитель театра Олег Ефремов считал его одним из своих лучших артистов. После того как на смену Ефремову пришел Олег Табаков, отношение к актеру изменилось в худшую сторону. По его собственным словам, его «ушли» из театра, не стали продлевать с ним контракт.

Актер также принимает участие в различных культурных мероприятиях и продолжает сниматься в кино.

Как пишет Mash, Щербаков не стал полностью уходить из ивент-индустрии.

«Теперь Борис Васильевич приезжает на событие, произносит поздравительную речь, тост или напутствие и покидает мероприятие. На все про все примерно 15–20 минут. Такой приезд стоит 600 тыс.», — передает Mash.

Канал со ссылкой на организаторов мероприятий сообщает, что интерес к Щербакову даже в этом случае остается высоким. Собеседники отмечают, что его живое выступление сразу придает мероприятию значимость и вес, артиста часто приглашают на юбилеи и дни рождения.

Что Щербаков говорил об СВО

Борис Щербаков с начала украинского конфликта выступает на стороне России. Он также отмечал, что поддерживает западные санкции.

«Я думаю, что политика России абсолютно правильная, и, более того, единственно верная. <...> Я вам честно скажу, эти санкции, которые ввел Запад против нас, мне, например, очень нравятся. Я понимаю, что мы, наверное, будем жить беднее, возрастут налоги, но зато <...> они (правительство. — NEWS.ru) начнут <...> развивать экономику», — говорил актер.

Также Щербаков заявил: он всю жизнь знал и понимал, что Крым — это Россия. Артист рассказал в программе «Судьба человека», что его охватывало странное чувство, когда он приезжал в Севастополь еще в те годы, когда город входил в состав Украины.

«И когда я шел по Севастополю, везде — то матрос Кошка, то Нахимов, на каждом доме какая-то мемориальная доска. И ты начинаешь проникаться вот этой нашей историей еще больше и больше, еще глубже и глубже. И вдруг выходишь на какой-то проспект, а там растяжка: „Хай живе!“ Господи, думаешь, где я?!» — вспомнил артист.

