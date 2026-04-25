Сын Щербакова раскрыл причину отказа актера от выступлений

Народный артист России Борис Щербаков отказывается от больших выступлений из-за плохого настроения, заявил РИА Новости его сын Василий Щербаков. По его словам, информация о том, что у актера сохраняются проблемы с сердцем, недействительна.

У него сейчас плохое настроение, может, поэтому отказывается, а так у него достаточно работы, — сказал Щербаков-младший.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил, что чувствует себя неважно после перенесенной операции. Маэстро не стал раскрывать детали вмешательства, но поделился переживаниями последнего времени. 15 апреля стало известно, что 90-летнего Паулса госпитализировали.

До этого издание LIFE.ru сообщало, что российский актер Ефим Шифрин перенес операцию. По его информации, в начале года юморист самостоятельно обратился к врачам с жалобами на уплотнение в плече, его госпитализировали с подозрением на онкологию.

В марте стало известно, что у певицы Марины Хлебниковой обнаружено доброкачественное новообразование на нижней челюсти. Как утверждают источники, звезде потребуется непростое хирургическое вмешательство.