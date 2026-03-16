16 марта 2026 в 12:47

Новообразование угрожает лицу российской певицы

«112»: у певицы Хлебниковой нашли доброкачественное образование на челюсти

Марина Хлебникова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
У певицы Марины Хлебниковой выявили доброкачественное образование на нижней челюсти, пишет Telegram-канал «112». Артистке предстоит сложная операция.

Медики предупреждают, что без вмешательства могут появиться серьезные осложнения. Не исключено, что лицо потеряет симметрию, челюсть деформируется, а зубы могут пострадать.

Ранее у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) обнаружили рак с метастазами. По словам ее возлюбленного, танцора Луиса Сквиччиарини, болезнь привела к разрушению некоторых позвонков, и хирурги были вынуждены срочно оперировать позвоночник. Он добавил, что их сын полностью здоров, а присмотр за ним осуществляют старшие дети.

До этого звезда франшизы «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него выявили онкологическое заболевание. Артист пояснил, что болезнь поддается лечению, однако не назвал ее излечимой и не уточнил тип рака. Кэмпбелл подчеркнул, что рассказал о болезни, чтобы предотвратить появление слухов о своем здоровье.

Не так давно главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая также борется с онкологическим заболеванием, сообщила, что одновременно проходит лучевую и химиотерапию. Она отметила, что болезнь протекает «ураганно», и это осложняется сильным стрессом.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

