Новообразование угрожает лицу российской певицы

У певицы Марины Хлебниковой выявили доброкачественное образование на нижней челюсти, пишет Telegram-канал «112». Артистке предстоит сложная операция.

Медики предупреждают, что без вмешательства могут появиться серьезные осложнения. Не исключено, что лицо потеряет симметрию, челюсть деформируется, а зубы могут пострадать.

Ранее у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) обнаружили рак с метастазами. По словам ее возлюбленного, танцора Луиса Сквиччиарини, болезнь привела к разрушению некоторых позвонков, и хирурги были вынуждены срочно оперировать позвоночник. Он добавил, что их сын полностью здоров, а присмотр за ним осуществляют старшие дети.

До этого звезда франшизы «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него выявили онкологическое заболевание. Артист пояснил, что болезнь поддается лечению, однако не назвал ее излечимой и не уточнил тип рака. Кэмпбелл подчеркнул, что рассказал о болезни, чтобы предотвратить появление слухов о своем здоровье.

Не так давно главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая также борется с онкологическим заболеванием, сообщила, что одновременно проходит лучевую и химиотерапию. Она отметила, что болезнь протекает «ураганно», и это осложняется сильным стрессом.