03 марта 2026 в 11:51

Звезда «Зловещих мертвецов» рассказал о тяжелом диагнозе

Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл заявил, что болен раком

Брюс Кэмпбелл Брюс Кэмпбелл Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Звезды франшизы «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что у него диагностировали онкологическое заболевание. Артист уточнил, что болезнь поддается лечению, однако отказался называть ее излечимой, а также не стал раскрывать детали о типе рака.

Кэмпбелл подчеркнул, что рассказал о недуге вовсе не для того, чтобы получить порцию сочувствия или советы. По его словам, единственная цель заявления — упредить появление всевозможных слухов о его состоянии здоровья.

Не бойтесь, я старый крепкий сукин сын, и у меня отличная поддержка, — добавил артист.

Ранее шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, у которой диагностировали рак груди, заявила, что поддержка окружающих является самым важным фактором при борьбе с онкологическим заболеванием. Она призналась, что именно это помогает ей справляться с недугом.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лечит онкологическое заболевание, заявила, что проходит одновременно лучевую и химиотерапию. Медиаменеджер отметила, что врачи диагностировали у нее «ураганное» течение болезни, спровоцированное стрессом.

