Поддержка окружающих является самым важным фактором при борьбе с онкологическим заболеванием, заявила шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, у которой диагностировали рак груди. В интервью коллегам из программы Morning Live на BBC One она призналась, что именно это помогает ей справляться с недугом.

По словам Кришан, самое важное на начальном этапе — признать факт болезни и не замыкаться в себе. Она призвала пациентов обязательно рассказывать о своем состоянии родным, друзьям и коллегам. Кроме того, она посоветовала не искать информацию о заболевании в интернете, доверяя только мнению профессиональных врачей.

Будь это ваши родные, ваши коллеги и друзья, просто объясните им масштаб того, что вы испытываете [при лечении от рака], потому что поддержка — это самое главное. Вы не одни, — обратилась телезвезда к зрителям с похожим диагнозом.

Ранее врач-онколог, эксперт фонда «Онкологика» Хомиди Умар ибн Хомид заявил, что использование дезодорантов и антиперспирантов не провоцирует развитие рака груди. По его словам, крупные научные исследования не выявили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями, а опасения потребителей основаны скорее на домыслах, чем на фактах.