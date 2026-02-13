Онколог раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди

Использование дезодорантов и антиперспирантов не провоцирует развитие рака груди, заявил NEWS.ru врач-онколог, эксперт фонда «Онкологика» Хомиди Умар ибн Хомид. По его словам, крупные научные исследования не выявили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями, а опасения потребителей основаны скорее на домыслах, чем на фактах.

Крупные исследования не выявили достоверной связи между использованием антиперспирантов и раком груди. Если есть желание минимизировать «химию» в быту — можно выбирать средства без парабенов, алюминия и отдушек, но это вопрос комфорта и наличия аллергии, а не доказанной онкопрофилактики, — пояснил Хомид.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина сообщили, что онковакцина поступит в широкую клиническую практику только после завершения всех этапов испытаний. Требуется подтверждение эффективности вакцины.

Онколог и хирург Владимир Стручков ранее заявил, что проверять ЖКТ до 40 лет нужно при отягощенном анамнезе. По его словам, ранний скрининг без показаний не повышает выявляемость рака, но создает ненужную нагрузку на медицину.