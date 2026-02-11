Онколог раскрыл, кому надо проверять ЖКТ на рак раньше 40–45 лет

Проверять ЖКТ до 40 лет нужно при отягощенном анамнезе, заявил NEWS.ru онколог, хирург Владимир Стручков. По его словам, ранний скрининг без показаний не повышает выявляемость рака, но создает ненужную нагрузку на медицину.

Скрининг онкологических заболеваний ЖКТ (колоноскопия и ФГДС) проводится после 40–45 лет в связи с резким ростом заболеваемости именно в этом возрасте. Выполнение эндоскопических исследований с 30 лет у людей без жалоб и факторов риска не имеет смысла, так как в большинстве крупных научных работ доказано, что это не повышает онковыявляемость, но увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Есть группы, которым скрининг онкозаболеваний ЖКТ действительно показан раньше. Это пациенты с отягощенной наследственностью: онкозаболевания у близких родственников, хронические воспалительные заболевания кишечника, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки и другие, — пояснил Стручков.

По его словам, рост заболеваемости рака ЖКТ среди молодежи действительно фиксируется. Однако он отметил, что это не является основанием для всеобщего раннего скрининга.

Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов заявил, что главным фактором риска развития рака желудка является заражение бактерией Helicobacter pylori. По его словам, эта инфекция вызывает предраковое состояние, называемое атрофическим гастритом.