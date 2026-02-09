Онколог назвал главную причину развития рака желудка

Основным фактором риска развития рака желудка остается заражение бактерией Helicobacter pylori, заявил NEWS.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. Он отметил, что данная инфекция провоцирует предраковое состояние — атрофический гастрит.

Развитие рака желудка в значительной части случаев ассоциировано с длительно существующими воспалительными изменениями слизистой оболочки желудка. Наиболее изученным фактором риска является инфекция Helicobacter pylori, которая может приводить к формированию атрофического гастрита, кишечной метаплазии и другим предраковым изменениям, — сказал Бамматов.

По его словам, наряду с инфекционными факторами в формировании заболевания могут участвовать особенности образа жизни и питания, включая избыточное употребление соленых, копченых и переработанных продуктов, дефицит свежих овощей и фруктов, табакокурение и употребление алкоголя. Врач уточнил, что наследственные формы рака желудка встречаются реже, однако наличие данного заболевания у близких родственников рассматривается как фактор повышенного риска.

Профилактические мероприятия включают своевременную диагностику и лечение инфекции Helicobacter pylori, коррекцию питания и образа жизни, а также проведение эндоскопического контроля у пациентов, относящихся к группам повышенного риска, в соответствии с клиническими рекомендациями, — подытожил Бамматов.

Ранее врач-онколог Суна Исакова заявила, что отказ от мяса не поможет снизить риски развития рака. По ее словам, злоупотребление теми или иными продуктами может негативно сказаться на состоянии здоровья.