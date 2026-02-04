Онколог опровергла мифы о профилактике рака Онколог Исакова: отказ от мяса не снижает риски развития рака

Отказ от мяса не поможет снизить риски развития рака, рассказала Lenta.ru врач-онколог Суна Исакова. Она также отметила, что злоупотребление теми или иными продуктами может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Полный отказ от какой-либо пищи не является эффективным способом профилактики рака. Согласно данным исследований, ни один из продуктов не содержит высококанцерогенные вещества, – рассказала Исакова.

Она призвала не употреблять в больших количествах копчености, колбасы и жареное мясо. Онколог отметила, что проводить анализ на онкомаркеры необходимо только по назначению врачей.

