04 февраля 2026 в 17:41

Онколог опровергла мифы о профилактике рака

Онколог Исакова: отказ от мяса не снижает риски развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отказ от мяса не поможет снизить риски развития рака, рассказала Lenta.ru врач-онколог Суна Исакова. Она также отметила, что злоупотребление теми или иными продуктами может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Полный отказ от какой-либо пищи не является эффективным способом профилактики рака. Согласно данным исследований, ни один из продуктов не содержит высококанцерогенные вещества, – рассказала Исакова.

Она призвала не употреблять в больших количествах копчености, колбасы и жареное мясо. Онколог отметила, что проводить анализ на онкомаркеры необходимо только по назначению врачей.

Ранее врач Андрей Симаков рассказал, что беспричинная потеря веса может быть сигналом развития онкологии. По его словам, люди часто считают, что их резкое похудение связано с другими причинами.

онкологи
здоровье
заболевания
питание
