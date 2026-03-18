Что известно о пожаре в здании напротив Госдумы Вспышка жира в вентиляции могла стать причиной пожара в центре Москвы

Причиной пожара в центре Москвы напротив здания Госдумы могла стать вспышка жировых отложений в системе вентиляции, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, инцидент произошел в ресторане бизнесмена Аркадия Новикова под названием «Страна, которой нет». Он находится в торговой галерее Seasons.

Возгорание уже потушили. До этого сообщалось, что к зданию прибыли около 10 пожарных машин и скорая. Наблюдался небольшой дым. Людей из здания эвакуировали.

В этот же день стало известно о возгорании на юго-востоке Москвы. В результате пожара в бизнес-центре Turas на 1-м Грайвороновском проезде пострадали два человека. Возгорание тушили не менее 130 спасателей. Также было задействовано 37 единиц техники.

Ранее в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.