Около 130 спасателей привлекли к тушению крупного пожара в Москве

Около 130 спасателей привлекли к тушению крупного пожара в Москве Не менее 130 спасателей тушат пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы

Не менее 130 спасателей тушат пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МЧС РФ. Также задействовано 37 единиц техники. В главке отметили, что ликвидация возгорания осложняется планировкой здания и высокой пожарной нагрузкой.

На месте ликвидации пожара сосредоточена группировка экстренных служб в количестве 130 человек и 37 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задымлении в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы. До этого спасатели проверяли информацию о пожаре в здании центра.

17 марта сообщалось, что межэтажные перекрытия и вентиляционный короб загорелись в жилом доме в центре Москвы. При пожаре была проведена эвакуация 20 человек, пострадавших нет.

До этого два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.