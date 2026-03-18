Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas Задымление произошло в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы

Задымление произошло в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, сообщил его сотрудник. По данным РИА Новости, до этого спасатели проверяли информацию о пожаре в здании центра.

Ничего не загорелось. Задымление было и все, — отметил он.

До этого появилась информация, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил мэр города Евгений Наумов, обломки одного из БПЛА упали на кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне, вызвав масштабный пожар. При этом возгорание было видно из разных частей Краснодара.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании в районе Косогорского металлургического завода вечером. По его словам, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, приведшее к пожару на водороде. Экологическая ситуация в регионе остается безопасной, угрозы для окружающей среды нет, подчеркнул губернатор. В связи с этим предприятие продолжает работу в штатном режиме, производственный процесс не остановлен.