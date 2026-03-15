Раскрыты ужасные последствия мощного пожара в Барнауле Пожар в Барнауле унес жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС на своем сайте. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.

Утром 15 марта 2026 года поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Барнауле. В ходе тушения пожара на месте обнаружены погибшие — мужчина и женщина. <...> Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщила о пожаре в коммунальной квартире дома №20 на улице Жукова в Санкт-Петербурге, где в комнате площадью 25 квадратных метров пострадали мужчина и женщина, доставленные в больницу. Из горящего здания эвакуированы 10 человек.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что в Санкт-Петербурге при пожаре в однокомнатной квартире в Московском районе пострадал мужчина. Возгорание произошло ранним утром в ванной комнате жилья площадью 33 квадратных метра, огонь затронул четыре квадратных метра.