Вице-президент АТР ответил, можно ли ехать на Алтай летом Вице-президент АТР Мкртчян: на Алтае нет опасных для жизни ситуаций

На данный момент в Алтайском крае нет опасных ситуаций для жизни туристов, несмотря на аномально жаркую погоду и высокую пожароопасность, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. При этом в разговоре с «Ямал-медиа» он подчеркнул, что на фоне высокого спроса цены на отдых в данном регионе значительно увеличились.

В Алтайском регионе нет каких-то опасных для жизни и здоровья людей ситуаций, чтобы мы могли сказать людям: «Не езжайте туда». Там другая есть угроза — это высокие цены, потому что спрос гигантский, он сейчас обгоняет предложение примерно на 30%. Резкое повышение цен на все, что связано с туризмом в Алтайском крае, — в этом я вижу большую угрозу для людей, чем от пожаров, — выразил мнение Мкртчян.

Ранее стало известно, что в селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители бьют тревогу из-за массового нашествия комаров. Пребывание на улице стало практически невозможным, так как насекомые облепляют людей с ног до головы, та же участь постигает рогатый скот, которому негде укрыться от роя.