ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 09:49

Подростка насмерть придавило футбольными воротами на спортплощадке

Подросток погиб в Алтайском крае из-за падения на него футбольных ворот

Фото: max.ru/id2224144443_gos*
Подписывайтесь на нас в MAX

Незакрепленные футбольные ворота насмерть придавили 17-летнего подростка на спортивной площадке в Алтайском крае, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Трагедия произошла на территории образовательного учреждения в селе Тальменка.

На спортивной площадке <...> в селе Тальменка 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него незакрепленных металлических футбольных ворот, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление причин и условий гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб в загоревшейся квартире на востоке Москвы, женщина госпитализирована. Трагедия произошла в жилом доме на улице 13-я Парковая. Погибшему было 60 лет, доставленной в больницу пострадавшей — 57.

До этого на озере Бархатово в Сосновоборском округе Красноярского края утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде, не предупредив об этом своих родственников. Тело ребенка нашли и передали правоохранителям.

Регионы
Алтайский край
дети
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов рассказал, на какую сумму живет половина россиян
Хинштейн озвучил количество сбитых украинских дронов за сутки
Экс-глава ростовского завода получил срок за хищение 2,2 млрд
Пассажиров поезда Севастополь — Москва отправили в Керчь автобусами
Автомобиль на скорости врезался в жилой дом в Иркутской области
Хуситы приняли жесткие меры против Израиля
Киевлянин пытался убить чиновника украинского ГУР
Карта Апельсин с приветственным бонусом уже в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»
Новую вакцину от менингококка зарегистрируют в России
«Почту России» освободили от банковских комиссий за один вид платежей
В России придумали, как улучшить помощь бойцам СВО в трудоустройстве
Девять поездов в Крым и из него задерживаются после атаки ВСУ
«Тут два варианта»: Трамп раскрыл новые военные планы по Ирану
Подростка насмерть придавило футбольными воротами на спортплощадке
Лукашенко проводит переговоры с президентом Ганы Махамой в Минске
На Филиппинах озвучили страшные последствия мощнейшего землетрясения
Европейский аэропорт экстренно закрыли из-за странных воздушных шаров
Фьючерс на золото обвалился до минимума за два месяца
Лидер страны СНГ поздравил Пашиняна с победой на выборах
Иранские военные нанесли удары по двум израильским базам
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.