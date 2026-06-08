Подростка насмерть придавило футбольными воротами на спортплощадке Подросток погиб в Алтайском крае из-за падения на него футбольных ворот

Незакрепленные футбольные ворота насмерть придавили 17-летнего подростка на спортивной площадке в Алтайском крае, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Трагедия произошла на территории образовательного учреждения в селе Тальменка.

На спортивной площадке <...> в селе Тальменка 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него незакрепленных металлических футбольных ворот, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление причин и условий гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб в загоревшейся квартире на востоке Москвы, женщина госпитализирована. Трагедия произошла в жилом доме на улице 13-я Парковая. Погибшему было 60 лет, доставленной в больницу пострадавшей — 57.

До этого на озере Бархатово в Сосновоборском округе Красноярского края утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде, не предупредив об этом своих родственников. Тело ребенка нашли и передали правоохранителям.