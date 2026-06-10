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10 июня 2026 в 18:31

Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА на подлете к столице

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атак двух беспилотников. По его словам, на месте инцидента работают экстренные службы.

Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.

Ранее мэр российской столицы сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Москву. По его словам, на месте падения также начали работу экстренные службы.

До этого градоначальник заявил, что дежурные силы ПВО успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Согласно оперативным данным, к тому моменту в общей сложности на подлете к Москве были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Москва
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