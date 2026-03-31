Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше

Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше

Президент США Дональд Трамп намерен добиться соглашения с Ираном до 6 апреля, украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, которые не слышны до самого удара, на заводе «Нижнекамскнефтехим» прогремели мощные взрывы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

День X: Трамп дал Ирану неделю на сделку

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп намерен как можно быстрее добиться соглашения с Ираном. По ее словам, глава государства уже обозначил конкретную дату, к которой рассчитывает выйти на договоренности. В Вашингтоне подчеркивают, что времени на переговоры остается немного.

«Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю», — сказала Ливитт.

По информации Telegraph, администрация Трампа предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом. Госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на встрече глав МИД стран G7. Согласно предложению Соединенных Штатов, судоходство через пролив должно стать полностью свободным и осуществляться без взимания сборов.

Иран же, напротив, планирует ввести пошлины на проход судов по Ормузскому проливу. Об утверждении такого плана сообщил комитет по нацбезопасности и международной политике меджлиса Исламской Республики. Новый план также предполагает запрет на проход танкеров, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана.

Марко Рубио Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что США никогда не смогут установить контроль над проливом. По его словам, эта стратегическая ошибка американских и израильских врагов уже унизила их и поставила на путь уничтожения.

«Они заблуждаются, думая, что <...> смогут заставить сдаться могучий и гордый Иран, который никогда в истории не склонял головы перед врагами, или осуществить свою мечту установить контроль над Ормузским проливом. Эту мечту они похоронят навсегда», — подчеркнул он.

При этом стало известно, что в Тегеране обострился раскол внутри элиты на фоне напряженной ситуации с переговорами с США. Экономический кризис и угроза военных действий усиливают противоречия между политическими группами.

По информации источника, президент Ирана Масуд Пезешкиан и его сторонники считают необходимыми переговоры с Вашингтоном, опасаясь полного краха экономики, а «ястребы» во главе с командующим КСИР Ахмадом Вахиди настаивают на продолжении военных действий.

Тихая угроза: ВСУ осваивают скоростные дроны в ДНР

В УФСБ России сообщили, что украинские военные начали использовать в Донецкой Народной Республике высокоскоростные беспилотники для повышения точности атак и снижения вероятности обнаружения. По информации ведомства, дроны могут быть полукоптерного типа на электродвигателях и слышны только в момент нанесения огневого поражения.

«ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение», — сказано в сообщении.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины создают винты для бесшумных дронов из специального резинового материала. По его словам, подлет беспилотника, не издающего звуков, усложняет своевременную реакцию на угрозу.

«Есть версия, что [украинские дроны] не слышно за счет винтов, изготавливаемых из специальной резины. Из-за этого шум работы моторов практически отсутствует. Обнаружить такой беспилотник сложно», — прокомментировал Кнутов.

По словам эксперта, так как у таких БПЛА высокая скорость, то и времени на их поражение остается очень мало, поскольку необходимо успеть засечь его визуально и потом уже открывать огонь.

Мощные взрывы в Нижнекамске: что известно

Во вторник, 31 марта, на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования.

«На территории „Нижнекамскнефтехима“ ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — сообщил он.

По данным Telegram-канала Mash, причиной взрыва на заводе, предварительно, стала техническая неисправность одной из установок.

Telegram-канал SHOT сообщил, что число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до шести. Все они были сотрудниками завода и находились на рабочем месте в цехе, где произошел взрыв.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Пресс-служба компании «Нижнекамскнефтехим» уточнила, что число пострадавших выросло до 72 человек. Из них восемь раненых госпитализированы. Остальные получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте. Известно, что в числе пострадавших оказались два спасателя.

Беляев также сообщил, что при взрыве в некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах. Он призвал жителей обращаться в специализированные службы для решения проблем.

В ликвидации крупного возгорания задействованы более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пожару на заводе присвоен максимальный уровень сложности, площадь возгорания составляет более 2000 кв. м.

К месту происшествия направлен пожарный поезд. Приведены в готовность дополнительные силы, включая подразделения из Башкирии и Удмуртии.

