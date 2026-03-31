Удары по 13 регионам, трупы под завалами, шпион: ВСУ атакуют РФ 31 марта

Почти 260 БПЛА сбили над Россией за сутки. Двое детей были ранены в Ленинградской области, еще один — под Белгородом. В Запорожье противник ударил по машине скорой помощи и складу с гумпомощью. В ЛНР 208 тысяч абонентов остались без воды и электричества. ФСБ задержала украинского шпиона, из-за которого погибли мирные жители. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

За сутки над регионами РФ сбили почти 260 украинских БПЛА

Российские области за прошедшие сутки подверглись атаке 259 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 14:00 силы ПВО ликвидировали 11 дронов над тремя регионами. В ведомстве заявили, что большинство БПЛА сбили над Белгородской областью, еще по два аппарата — над Брянской и Курской областями.

За следующие шесть часов Россию пытались атаковать 98 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, 41 БПЛА перехватили над Брянской областью, 23 — над Курской, 20 — над Белгородской и 14 — над Смоленской.

В период с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 58 БПЛА, заявили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что 32 дрона сбили над Брянской областью, 15 — над Смоленской, пять — над Белгородской и по два — над Курской, Новгородской и Псковской.

В ночь на 31 марта ВСУ выпустили по российским регионам 92 беспилотника. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА пытались ударить по Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областям, а также по Московскому региону.

Двое детей были ранены в результате атаки ВСУ на Ленобласть

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, угрозы их жизни нет.

«Есть повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты», — написал губернатор.

По словам Дрозденко, над Ленобластью за сутки сбили 38 беспилотников. В Минобороны РФ не комментировали слова губернатора об атаках противника на Ленобласть.

ВСУ уничтожили склад с гумпомощью в Запорожье

Украинские военные атаковали машину скорой помощи с бригадой медиков в Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших. Кроме того, ВСУ уничтожили склад с продуктовыми наборами для местных жителей, рассказала глава округа Наталья Иванова.

«Мы потеряли значительную часть натуральной помощи», — заявила она.

Иванова предупредила жителей Запорожья, что из-за атаки противника сроки выдачи продуктовых наборов будут сдвинуты ориентировочно на конец апреля.

Под ударами ВСУ оказался Мелитополь, сообщил Балицкий. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах противником Запорожской области.

Под Белгородом подросток получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона

Два человека получили ранения в результате ударов БПЛА по городу Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пострадали женщина и боец «Орлана». Еще два человека были ранены в результате обстрела ВСУ автобуса в Шебекино, добавил глава региона.

«В селе Грузское дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились трое. Двоим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Ребенок (15-летний подросток) в тяжелом состоянии. Он находится в отделении реанимации», — сказал Гладков.

В течение суток Белгородскую область пытались атаковать 160 БПЛА, сообщил губернатор. По его данным, ВСУ дважды обстреляли населенные пункты Краснояружского округа, выпустив 11 боеприпасов. В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударах противника по Белгородской области.

В ЛНР более 208 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ

Свыше 208 тысяч абонентов остались без электричества из-за атак ВСУ, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале. Несколько подстанций были повреждены в результате ночных ударов. В ведомстве добавили, что также был нарушен режим водоснабжения.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила, что в пяти муниципалитетах республики под завалами жилых домов до сих пор находятся останки мирных жителей, погибших в результате ударов ВСУ в 2022 году.

«К сожалению, в Попасной и Камышевахе мы вообще не смогли обследовать толком объекты, потому что оперативная обстановка не позволяет на данный момент спокойно вести свою деятельность», — добавила Сорока.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

В Таганроге были разрушены более 60 домов в результате массированной атаки ВСУ

Власти Таганрога раскрыли масштаб ущерба, нанесенного городу после массированной атаки ВСУ на регион, произошедшей накануне. Мэр Светлана Камбулова написала в Telegram-канале, что пострадали четыре человека — двое были госпитализированы, еще двое лечатся амбулаторно.

«По данным к этому часу, в Таганроге разрушения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин», — отметила глава города.

Кроме того, было повреждено здание школы № 26, сообщила она. Камбулова отметила, что для местных жителей организованы пункты временного размещения. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Таганрог.

ФСБ задержала украинского шпиона

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали 34-летнего гражданина, который шпионил в пользу Украины. Мужчина, завербованный военной разведкой противника через мессенджер, за деньги собирал данные о ситуации в приграничных районах, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы .

«Действуя по заданию украинской разведки, фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ, а также отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров», — заявили в ФСБ.

Шпион помогал противнику координировать удары беспилотников по мирным жителям, добавили в ЦОС.

