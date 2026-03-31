Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 марта

В Ленинградской области отразили атаку ВСУ в портовой зоне Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов над регионом.

«Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», — написал Дрозденко.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что серия мощных взрывов прозвучала над Самарой и территорией области. Как пишет канал, в регионе работали системы ПВО и были поражены воздушные цели. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По сообщению SHOT, первые громкие хлопки прозвучали около 02:40 по местному времени (01:40 мск), всего прогремело от восьми до десяти взрывов. По мнению канала, в небе наблюдались яркие вспышки, при этом видимых последствий на земле не замечено.

Также силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 58 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в МО.

Отмечается, что 32 аппарата были сбиты над Брянской областью, 15 — над Смоленской, пять — над Белгородской и по два — над Курской, Новгородской и Псковской областями.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Около полуночи Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. По версии канала, в результате выбиты стекла, повреждены несколько квартир и около пяти припаркованных автомобилей.

Как пишет SHOT, утром местные жители слышали два-три взрыва и видели яркую вспышку. По информации канала, удар пришелся на верхние этажи дома.

Позднее глава города Евгений Наумов заявил, что несколько квартир повреждено в результате атаки украинских дронов на Краснодар. Также стало известно, что три человека получили ранения при атаке украинских дронов на Краснодар, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди них двое детей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб, еще один получил ранение.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что людей эвакуировали из района ударов, работа по отражению воздушной атаки продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность, жителей призвали соблюдать осторожность.

Кроме того, над Брянской областью ликвидировали три украинских дрона самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор.

