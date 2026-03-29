Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Таганрог Слюсарь: один человек погиб при атаке ВСУ на Таганрог, еще один ранен

Воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, один мужчина погиб, еще один получил ранение.

Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы, — написал Слюсарь.

Он уточнил, что людей эвакуировали из района ударов, работа по отражению воздушной атаки продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность, жителей призвали соблюдать осторожность.

Ранее местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что массированная атака беспилотников ВСУ на Таганрог продолжается уже около двух часов. Как рассказали SHOT очевидцы, один из дронов врезался в здание школы, вызвав дым и пожар. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.