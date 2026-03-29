29 марта 2026 в 22:50

Очевидцы сообщили, что в Таганроге беспилотник ВСУ врезался в школу

SHOT: беспилотник врезался в здание школы в одном из районов Таганрога

Telegram-канал SHOT сообщил, что массированная атака беспилотников ВСУ на Таганрог продолжается уже около двух часов. Как рассказали SHOT очевидцы, один из дронов врезался в здание школы, вызвав дым и пожар. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии канала, местным жителям сначала слышался гул мотора, а затем были видны вспышки и взрывы со стороны образовательного учреждения. По сообщению SHOT, всего над городом прогремело более 20 взрывов.

Ранее местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. В результате удара машина загорелась. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода.

