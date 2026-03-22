Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину

Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Грайворон Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на город Грайворон Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинский FPV-дрон нанес удар по машине, в которой в тот момент находился мужчина.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины, — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что для обследования пациента направили в городскую больницу №2 Белгорода. От детонации автомобиль загорелся. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, которые успешно ликвидировали возгорание, резюмировал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

До этого российский боец с позывным Мореман рассказал, что украинские военнослужащие систематически размещают в жилых районах Херсона артиллерийские орудия. По его словам, таким образом солдаты ВСУ прячутся за мирными жителями, превращая их в «живой щит».