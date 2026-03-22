Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину

Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Грайворон Белгородской области

Фото: Социальные сети
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на город Грайворон Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинский FPV-дрон нанес удар по машине, в которой в тот момент находился мужчина.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины, — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что для обследования пациента направили в городскую больницу №2 Белгорода. От детонации автомобиль загорелся. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, которые успешно ликвидировали возгорание, резюмировал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

До этого российский боец с позывным Мореман рассказал, что украинские военнослужащие систематически размещают в жилых районах Херсона артиллерийские орудия. По его словам, таким образом солдаты ВСУ прячутся за мирными жителями, превращая их в «живой щит».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Андреева повторила разгромный рекорд Шараповой
Дальше
