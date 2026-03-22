22 марта 2026 в 08:26

Россиянин пережил атаку БПЛА на легковушку и чуть не лишился глаза

Житель Шебекино был ранен при атаке украинского дрона на легковой автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза.

Мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь.

Как уточнил Гладков, в результате атаки транспортное средство было повреждено. При этом пострадавший мужчина отказался от предложенной ему госпитализации.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на воскресенье, 22 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны над регионами страны уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотников. Под удар попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

