29 марта 2026 в 07:18

Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта

Дрозденко: с начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА

С начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в настоящее время специалисты заняты тушением возгорания в порту Усть-Луга.

С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга, — отметил он.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.

Утром 25 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

