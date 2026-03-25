Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 07:45

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 389 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Также стало известно об уничтожении 56 БПЛА над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что в зоне порта в Усть-Луге локализуют возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал. Отражение атаки продолжается.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае рассказали, как Путин обыграл Трампа
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.