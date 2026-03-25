ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Также стало известно об уничтожении 56 БПЛА над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что в зоне порта в Усть-Луге локализуют возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал. Отражение атаки продолжается.