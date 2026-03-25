Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 07:21

Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти

Над Ленобластью сбили 56 БПЛА

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

56 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью в ходе отражения воздушной атаки, в зоне порта в Усть-Луге локализуют возгорание, сообщил на канале в MAX губернатор Александр Дрозденко. По предварительной информации, никто не пострадал. Отражение атаки продолжается.

56 БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности. В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома, — отметил он.

Ранее сообщалось об уничтожении 17 БПЛА над Ленобластью. О пострадавших и разрушениях губернатор Ленобласти не сообщал.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работал в режиме ограничений воздушного пространства более 15 часов.

Также в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы вынуждены были уйти почти 50 бортов. Некоторые пассажиры в ожидании своих рейсов спали на полу.

Александр Дрозденко
Ленинградская область
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.