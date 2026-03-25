Число уничтоженных в небе над Ленобластью дронов возросло

Число уничтоженных над Ленинградской областью дронов увеличилось до 17, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, отражение атаки продолжается.

В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее он заявил о ликвидации восьми вражеских беспилотников. О пострадавших и разрушениях губернатор Ленобласти не сообщал.

До этого в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, два и один — над Курской и Ростовской областями.

Также сообщалось, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год.