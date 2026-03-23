Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области

Пожилая женщина стала жертвой удара Вооруженных сил Украины по Михайловке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов.

Поступила информация о варварском обстреле со стороны киевского режима. В результате удара по пгт Михайловка Михайловского муниципального округа повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшие — женщина 1955 года рождения, — написал Балицкий.

Он напомнил, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье. Губернатор подчеркнул, что противник ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру региона, и жители регулярно сталкиваются с материальным ущербом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Белгороде повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

