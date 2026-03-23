Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области Балицкий: 71-летняя пенсионерка погибла в запорожской Михайловке при атаке ВСУ

Пожилая женщина стала жертвой удара Вооруженных сил Украины по Михайловке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов.

Поступила информация о варварском обстреле со стороны киевского режима. В результате удара по пгт Михайловка Михайловского муниципального округа повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшие — женщина 1955 года рождения, — написал Балицкий.

Он напомнил, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье. Губернатор подчеркнул, что противник ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру региона, и жители регулярно сталкиваются с материальным ущербом.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Белгороде повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.