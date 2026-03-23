Дроны ВСУ ранили сотрудника МЧС и нескольких мирных жителей Гладков: пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Кроме того, в Белгороде повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по автомобилю на территории предприятия. Ранены три мирных жителя. У двоих мужчин — баротравмы, еще у одного — осколочное ранение ноги, — написал он.

По словам Гладкова, в поселке Ракитное дрон ударил по дому, начался пожар. Во время тушения второй беспилотник атаковал снова. В итоге сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. В селе Грузское дрон сдетонировал на территории предприятия и ранил мужчину. Медики доставили его в городскую больницу №2 Белгорода, заключил губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. Он добавил, что в результате обстрела ранения получили две местные жительницы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали помощь.