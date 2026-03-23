23 марта 2026 в 18:16

Дроны ВСУ ранили сотрудника МЧС и нескольких мирных жителей

Гладков: пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Кроме того, в Белгороде повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по автомобилю на территории предприятия. Ранены три мирных жителя. У двоих мужчин — баротравмы, еще у одного — осколочное ранение ноги, — написал он.

По словам Гладкова, в поселке Ракитное дрон ударил по дому, начался пожар. Во время тушения второй беспилотник атаковал снова. В итоге сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. В селе Грузское дрон сдетонировал на территории предприятия и ранил мужчину. Медики доставили его в городскую больницу №2 Белгорода, заключил губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. Он добавил, что в результате обстрела ранения получили две местные жительницы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали помощь.

«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
