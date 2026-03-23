Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ Богомаз: ВСУ ранили двух женщин при ударе по Белой Березке в Брянской области

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате обстрела ранены две местные жительницы.

Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены две мирные жительницы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены три многоквартирных дома, — написал Богомаз.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района. По словам губернатора, в результате удара пострадала мирная жительница.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.