ВСУ пытались атаковать Россию с помощью почти 30 БПЛА за два часа

Силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

В период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 марта сбили 19 украинских беспилотников над территорией региона. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы, уточнил Анохин.