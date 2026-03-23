ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 марта сбили 19 украинских беспилотников над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы, уточнил Анохин.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работает в режиме ограничений воздушного пространства уже более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов, отражение атаки продолжается.

Утром 18 марта пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 40 БПЛА и 35 сбили над территориями Краснодарского края и Республики Крым.