23 марта 2026 в 07:45

ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 19 украинских БПЛА над территорией Смоленской области

Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 марта сбили 19 украинских беспилотников над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы, уточнил Анохин.

Минувшей ночью силами ПВО Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбиты 19 вражеских беспилотников, — отметил он.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работает в режиме ограничений воздушного пространства уже более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов, отражение атаки продолжается.

Утром 18 марта пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 40 БПЛА и 35 сбили над территориями Краснодарского края и Республики Крым.

