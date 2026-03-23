Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 07:47

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 249 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и акваторию Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 18 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 40 БПЛА и 35 БПЛА сбили над территориями Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под Севастополем из-за сбитого БПЛА. По его словам, в ночь на 13 марта над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
атаки
ВСУ
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.