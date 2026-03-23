ВСУ атаковали село под Брянском и ранили мирную жительницу Богомаз: женщина пострадала в результате атаки ВСУ на село под Брянском

Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара пострадала мирная жительница. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления. ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Поздняшовка Севского района. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь, — написал он.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в Брянской области за сутки. По его словам, БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.