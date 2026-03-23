Богомаз назвал число беспилотников, сбитых в Брянской области за сутки

Средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в Брянской области за сутки, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта.

За прошедшие сутки с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта над территорией региона уничтожено 248 вражеских БПЛА самолетного типа, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО ликвидировали 70 БПЛА над Ленинградской областью. По его словам, никто не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Тем временем губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 марта сбили 19 украинских беспилотников над территорией региона. Он отметил, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы, уточнил Анохин.