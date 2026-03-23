Богомаз назвал число беспилотников, сбитых в Брянской области за сутки

23 марта 2026 в 11:38

Богомаз: 248 беспилотников ВСУ сбили в Брянской области за сутки

Средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в Брянской области за сутки, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта.

За прошедшие сутки с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта над территорией региона уничтожено 248 вражеских БПЛА самолетного типа, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО ликвидировали 70 БПЛА над Ленинградской областью. По его словам, никто не пострадал.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Тем временем губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 марта сбили 19 украинских беспилотников над территорией региона. Он отметил, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы, уточнил Анохин.

Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

