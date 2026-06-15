Преступный удар ВСУ по жилым домам в Туле: сколько погибших 15 июня, детали

Преступный удар ВСУ по жилым домам в Туле: сколько погибших 15 июня, детали

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Туле, сообщили местные власти. Какие детали известны об атаках БПЛА 15 июня, сколько погибших, где еще были удары?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 15 июня

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Росавиация сообщала, что в течение ночи закрывались на прием и отправку воздушных судов аэропорты Краснодара, Волгограда, Сочи, Калуги, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию. Такой же режим утром был введен в аэропорту Нижнего Новгорода.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе ВСУ по Туле 15 июня, куда попали

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что беспилотники ВСУ в ночь на 15 июня нанесли удар по жилому сектору в Туле.

Опасность БПЛА в регионе была объявлена в 00:25. В 02:05 также объявили режим ракетной опасности, однако он был снят через 40 минут. Миляев сообщил, что ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников на подлете к Туле.

«Ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения», — сообщил Миляев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько жертв, пострадавших после удара ВСУ по Туле

Миляев сообщил о жертвах среди мирного населения в результате удара. В соцсетях появилось видео с пылающим, разрушенным до основания частным домом, предположительно, сделанное в одном из поселков на западной окраине Тулы.

«По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Миляев.

Губернатор отметил, что собрал оперативный штаб после атаки. Администрация Тулы проводит подворный обход в населенных пунктах, которые подверглись атаке БПЛА, для фиксации повреждений и определения объема необходимой помощи пострадавшим. В регионе не вводится траур, но на три дня рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.

Пользователи Сети оценили налет на Тулу как «преступный». Некоторые отметили, что «ВСУ бьют по детям».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары БПЛА в ночь на 15 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех БПЛА, сбитых на подлете к столице.

Очевидцы сообщили, что по крайней мере четыре взрыва были слышны в подмосковном Реутове. В соцсетях появились фотографии со столбом черного дыма, который видно из города.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мосты на дорогах в Крым возле Чонгара и Геническа получили повреждения при атаке БПЛА. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто.

ПВО РФ Фото: МО РФ

«Реверсное движение из Геническа на Арабатскую стрелку возобновлено. Для движения в сторону Крыма используйте маршрут через АПП „Армянск“: Новоалексеевка — Аскания-Нова — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также можно двигаться по маршруту: Новоалексеевка — Громовка — Чаплинка — Мирное — Армянск», — сообщил Сальдо.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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