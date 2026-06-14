Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, где есть топливо в свободной продаже. Какова ситуация с бензином в Крыму 14 июня, где и как купить?

Что с топливом в Севастополе 14 июня, где можно купить без QR-кодов

Глава города сообщил, что 14 июня бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо будут в свободной продаже на восьми заправках сети «АТАН».

Топливо отпускают без QR-кодов на заправках на Качинском и Камышовом шоссе, улице Хрусталева, проспектах Столетовский и Победы, а также на заправках в Балаклаве и Гончарном.

«В сети „ТЭС“ заправка продолжается только по QR-кодам», — подчеркнул Развожаев.

Новые QR-коды выпускаются каждый день, раздача стартует в 22:45. Полученный код необходимо использовать на следующий день, в противном случае он будет аннулирован. Заправка топлива ведется только в автомобили, отпуск топлива в канистры запрещен во избежание спекуляций.

«Нам пришлось пойти на эти меры, так как фиксируем много нарушений в этом сегменте», — отметил губернатор.

Какова ситуация с топливом в Крыму 14 июня

В двух городах Крыма возобновляется свободная продажа бензина и дизельного топлива на ряде автозаправочных станций.

В администрации города Саки сообщили, что на две станции на Евпаторийском шоссе завезут 5000 литров дизтоплива, 4000 литров АИ-92 и 2000 литров АИ-95. Глава администрации города Юлия Предыбайло подчеркнула, что действует лимит не более 20 литров на один автомобиль, отпуск топлива в канистры не производится.

Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что топливо можно купить на шести автозаправочных станциях «АТАН»: на Керченском шоссе и улице Челнокова в Феодосии, а также в селе Ближнем и поселках Приморский и Коктебель. Действует лимит в 20 литров на автомобиль.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что с бензином и дизелем на юге России 14 июня

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае приостановлен отпуск топлива на 15 АЗС: в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Это коснулось в основном небольших частных АЗС.

В Ростовской области продолжает действовать лимит — до 100 литров топлива в одни руки. Ранее замгубернатора Игорь Сорокин подчеркнул, что ограничения действуют в летнее время на постоянной основе уже несколько лет — это необходимо во избежание спекуляций.

В каких регионах России ввели лимиты на топливо на АЗС к 14 июня

Местные власти заявили, что дефицита бензина и дизтоплива в Москве нет. Российский топливный союз (РТС) объявил, что сети АЗС в Москве работают без ограничений, но в других регионах России наблюдаются локальные ограничения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, зафиксированы лимиты на отпуск топлива на АЗС «Татнефти» в Татарстане. Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова подчеркнула, что лимиты вводятся «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации».

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