Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области Женщина получила акубаротравму при взрыве БПЛА в Валуйках

Жительница города Валуйки Белгородской области получила травму в результате взрыва дрона ВСУ, сообщил оперштаб региона в МАКС. На месте атаки посечена кровля частного дома.

Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, госпитализация не потребовалась. Лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Новая Деревня FPV-дрон ударил по автомобилю, а в поселке Октябрьский был поврежден прицеп грузовика. В Шебекино два автомобиля и дом были повреждены в результате атаки двух дронов.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здания Госавтоинспекции и муниципальных служб в Энергодаре. Под удар также попали отдел культуры и организации, отвечающие за озеленение и благоустройство городской территории.