Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 13:45

Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Женщина получила акубаротравму при взрыве БПЛА в Валуйках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница города Валуйки Белгородской области получила травму в результате взрыва дрона ВСУ, сообщил оперштаб региона в МАКС. На месте атаки посечена кровля частного дома.

Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, госпитализация не потребовалась. Лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Новая Деревня FPV-дрон ударил по автомобилю, а в поселке Октябрьский был поврежден прицеп грузовика. В Шебекино два автомобиля и дом были повреждены в результате атаки двух дронов.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здания Госавтоинспекции и муниципальных служб в Энергодаре. Под удар также попали отдел культуры и организации, отвечающие за озеленение и благоустройство городской территории.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
БПЛА
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка поделилась параноидальным лайфхаком для заселения в отель
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Автоэксперт ответил, что нужно делать при затоплении автомобиля
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.